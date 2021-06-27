İş Bankası, arkeolojik çalışmalara desteğini sürdürüyor

Türkiye'nin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, antik dönemin yanı sıra Osmanlı Cumhuriyet dönemlerinin yapı ve kent dokusunun bir arada olduğu Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına destek veriyor.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün katılımıyla antik kente inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

Çok sayıda gazetecinin de katıldığı gezi öncesi Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz tarafından konuklara yöreye özgü ürünler ikram edildi.

İş Sanat Genel Müdürü Üreten, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafya olan Anadolu'nun, arkeolojik açıdan dünyanın en zengin toprakları arasında yer aldığını söyledi.

Arkeolojik varlığın gün yüzüne çıkarılması, bugünkü nesillerle buluşturulması ve geleceğe aktarılabilecek biçimde korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Üreten, "İş Bankası olarak biz de bu sorumlulukla arkeolojik çalışmalara uzun soluklu ve sürdürülebilir bir şekilde destek olmaya çaba gösteriyoruz. Zeugma Muzalar Evi, Patara, Teos, Nysa antik kentleri ve Kaman Kalehöyük kazılarına yönelik desteklerle taşıdığımız sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Üreten, her projede ortaya çıkan ve çıkacak arkeolojik değerlerin, sadece Anadolu topraklarının medeniyet tarihine ışık tutmakla kalmayıp dünya kültür mirasına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

- "Tapınak-2" olarak isimlendirilen yapı İş Bankası'nın desteğiyle kazılıyor

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına arkeolojik kazıların yürütüldüğü Stratonikeia'nın, antik dönemler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarının iç içe bulunduğu, tarihi bir yerleşim yeri olduğunu kaydetti.

Kuzey ve Batı Cadde'nin birleştiği bir noktada yer alan "Tapınak-2" olarak isimlendirilen yapının İş Bankası'nın desteğiyle kazıldığını aktaran Söğüt, şöyle devam etti:

"İş Bankası'nın desteği ile yapılan bu çalışmada Augustus döneminden MS 4. yüzyıla kadar yazıtlı mozaik ve imar düzenlemelerinin görüldüğü bir yapıya dair eserler ele geçti. Bu yapıda ele geçen sütun başlıkları ve süslemelerin kalitesi, burada çok önemli bir yapının olduğunu göstermekte. Daha önce yapılan önerilerin dışında, kazılar sonucunda bu yapının ne olduğu ve sonraki dönemlerde geçirmiş olduğu aşamalar net olarak tespit edilecek. Arkeolojide son kazma, son söz demektir. Biz daha kazmaya devam ediyoruz. Bu nedenle yapının kesin olarak ne amaçla kullanılmış olduğu ve kesin evreleri, kazılar sonucunda belli olacak."

Söğüt, özel bir konumda bulunan ve mimari elemanlarıyla mozaikleri açısından çok özel bir yapı olduğu anlaşılan bu alanın kazılmasında verdikleri destek için İş Bankası ailesine teşekkür etti.

