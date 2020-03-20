İş Bankası, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini genişletiyor

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini, hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hem de çalışanlarının sağlığını korumak için genişletiyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınına dair Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün uygulamalarını sürecin en başından beri yakından takip eden ve tedbirler alan banka, bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelliyor.

- Bankamatik cihazları düzenli olarak dezenfekte ediliyor

İş Bankası, salgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından, bankacılık işlemlerini, İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şube, Bankamatik gibi şube dışı kanallardan yapmaları için müşterilerini yönlendirdi.

Banka, bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5 bin TL, İşCep’ten karekod ile 3 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu. Müşteriler, diğer banka ATM’lerinde de İş Bankası kartıyla günlük 5 bin TL’ye kadar ücretsiz nakit çekebiliyor.