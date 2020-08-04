İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine, üst yönetimde gerçekleşen değişiklikle Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak atandı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak, genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni atamalar kapsamında Sezgin Yılmaz, bankacılık temel operasyonları, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat ve gayrimenkul yönetimi, destek hizmetleri ve satın alma bölümlerinden; Serkan Uğraş Kaygalak da Kartlı ödeme sistemleri, bireysel kredi ve kart operasyonları, sermaye piyasaları, özel bankacılık pazarlama ve satış bölümlerinden sorumlu olacak.

- Sezgin Yılmaz

Kırcaali'de 1975'te doğan Sezgin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Bankanın Bursa şubesinde 1997'de memur olarak göreve başlayan Yılmaz, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2012'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürü, 2015'te KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürü olarak atandı. Daha sonra sırasıyla KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü, Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı.