YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine, üst yönetimde gerçekleşen değişiklikle Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak atandı.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak, genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni atamalar kapsamında Sezgin Yılmaz, bankacılık temel operasyonları, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat ve gayrimenkul yönetimi, destek hizmetleri ve satın alma bölümlerinden; Serkan Uğraş Kaygalak da Kartlı ödeme sistemleri, bireysel kredi ve kart operasyonları, sermaye piyasaları, özel bankacılık pazarlama ve satış bölümlerinden sorumlu olacak.

- Sezgin Yılmaz

Kırcaali'de 1975'te doğan Sezgin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Bankanın Bursa şubesinde 1997'de memur olarak göreve başlayan Yılmaz, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2012'de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürü, 2015'te KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürü olarak atandı. Daha sonra sırasıyla KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü, Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı.

Yılmaz, 29 Mart 2019'da İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildikten sonra Temmuz 2020'de genel müdür yardımcısı olarak atandı.

- Serkan Uğraş Kaygalak

Bingöl'de 1975'te doğan Serkan Uğraş Kaygalak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak 1997'de göreve başlayan Kaygalak, 2006'da Hazine Bölümü'ne müdür yardımcısı olarak atandı.

Daha sonra sırasıyla Tarsus/Mersin Şube Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kaygalak, 2013'te Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü oldu.

Kaygalak, Temmuz 2020'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Burhaniye’de su kesintileri tepkilere neden oluyor

Burhaniye’de su kesintileri tepkilere neden oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
22:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.