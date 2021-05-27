İş Bankası’ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Kuraray Europe GMBH, İş Bankası ve Commerzbank’ın taraf olduğu işlem, 10 Mayıs 2021’de Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Geçen yılın mayıs ve kasım aylarında pilot ortamda yapılan iki işlem ile blockchain teknolojisini test eden İş Bankası’nın gerçekleştirdiği bu son işlem, Türkiye’de blockchain teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk canlı dış ticaret işlemi olma özelliği taşıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki bu İşlem, aynı zamanda uluslararası “Marco Polo” platformunun ödeme garantisi modülünde yapılan ilk işlem oldu.

İşlem kapsamında, Şişecam tarafından Almanya’da faaliyet gösteren Kuraray GMBH’den yapılması planlanan ithalata ilişkin sipariş, Marco Polo platformu üzerinde bir akıllı sözleşme olarak oluşturuldu.

Akıllı sözleşmenin taraflarca onaylanması ile İş Bankası, vadede ödeme yapma taahhüdü vererek işleme finansal garanti sağladı ve ithalat süreci geleneksel yönteme göre çok daha kısa süre içinde başlamış oldu.