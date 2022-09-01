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İş Bankası’ndan emeklilere 7.500 TL’ye varan promosyon

01.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL’ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül- 31 Ekim'de geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, emekli promosyon ödemesinin yanı sıra Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT’lerini İşCep ve İnternet Şubesi’nden ücretsiz yapabiliyor.

7.500 TL’ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası’na getiren İş Bankası müşterilerine, Pazarama’da geçerli 500 TL’ye varan MaxiPuan da hediye ediliyor.

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