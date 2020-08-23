İş Bankası’ndan TekCep’e yeni özellik: TekPOS

İSTANBUL(AA) - İş Bankası tarafından sunulan ve Türkiye’de ticari bankacılıkta bir ilk olan TekCep’in yeni özelliği TekPOS ile tüzel kişi firmalar, farklı bankalara ait POS hareketlerini İşCep Ticari ve Ticari İnternet Şube üzerinden takip etme imkânı buluyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ekPOS hizmeti sayesinde, tek tek bankaların dijital kanallarına girmeye veya e-postaları sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan, tek bir ekrandan diğer bankalardaki POS hareketleri görüntülenebiliyor. Firmalar, farklı banka POS’larından geçen hareketlerini işlem tutarı, hesaba geçecek tutar ve hesaba geçeceği tarih gibi detaylar ile birlikte günlük olarak takip edebiliyorlar.

Softtech’in teknolojik gücü ile İş Bankası’nın geniş müşteri ağı ve yenilikçi yaklaşımının birleşiminin ürünü olan, açık bankacılık alanında önemli bir adım olarak ortaya çıkan ve farklı bankalardaki hesap hareketlerinin bütünleşik halde sunulduğu TekCep’e eklenen TekPOS özelliği ile ticari müşteriler POS hareketleri için de bu rahatlığa kavuşuyor.