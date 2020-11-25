İş Bankası'nın "2019 yılı Entegre Raporu"na beş platin ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 2019 yılı Entegre Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP-League of American Communications Professionals) tarafından düzenlenen "2020 Spotlight" ve "Inspire ödül" programlarının "Uluslararası İletişim" ve "Kurumsal Yayın" alanlarında, beş farklı kategoride "Platin Ödül"e layık görüldü.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, 2019 yılı Entegre Raporu ile iletişim alanında dünyanın en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nden ödül aldı.

Banka, 2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarının "Uluslararası İletişim" ve "Kurumsal Yayın" alanlarında toplam beş farklı kategoride "Platin Ödül"ün sahibi oldu.

Türkiye İş Bankası, ilk izlenim, rapor anlatım dili, içerik uygunluğu, mesaj netliği, genel görsel tasarım ve yaratıcılık kriterlerine göre yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 99 puan alarak tüm kategorilerde dünya genelinde ilk 100 rapor sıralamasında 11'inci oldu.

2020 Spotlight ve Inspire ödül programlarında, farklı ülkelerden ve çeşitli sektörlerden 300 kuruluşu temsil eden yaklaşık 1.500 başvuru değerlendirmeye alındı.