İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı

Malatya’da esnaf ve iş dünyasının çağrısı karşılık buldu. Trafiğe kapatılan 3 cadde yeniden trafiğe açıldı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, Malatya Valiliği tarafından alınan kararla, 3 Nisan’da trafiğe kapatılan İnönü, Kışla ve Akpınar caddeleri, yeniden trafiğe açıldı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yasağın cadde esnafında meydana getirdiği mağduriyeti geçmiş açıklamalarımızda belirtmiştik. Nihayetinde çağrımız karşılık buldu ve yasak kalktı. Bayram öncesinde alınan karardan ötürü, üyelerimiz, esnafımız ve Malatya halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu Sadıkoğlu, "Salgın etkilerinin şiddetli bir şekilde hissedildiği Nisan ayı başında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca getirilen yasak, bu caddelerdeki insan yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyordu. Ancak ana caddelere getirilen trafik sınırlaması bu kez ara sokaklarda olumsuz etki oluşturdu. Yasaklı caddelere ulaşmak isteyen vatandaş aracını yakın noktalara park ederek hem ara sokakları hem de daha uzun mesafe yürüdüğü için caddeleri yoğunlaştırdı” dedi.

Bu süreçte trafiğe kapalı caddelerdeki esnafların, yüksek kira maliyetleri nedeniyle ciddi finansal sorunlarla karşılaştığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yetkili kurul tarafından Nisan ayı başında alınan yasak kararı elbette yayılımın azalmasında önemli katkı sağladı. Ancak bir süredir cadde üzerindeki aşırı yoğunluk trafik yasağının anlamının sorgulanmasına neden oldu. Biz bu nedenle özellikle kira maliyetleri oldukça yüksek olan cadde esnafını büyük zarara uğratan yasağın kaldırılması adına bir süredir çağrılarımızı sürdürüyorduk. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “normalleşme” açıklamaları ardından, trafik yasağının kaldırılması amacıyla 14 Mayıs’ta İnönü Caddesi’nde düzenlediğimiz basın açıklamasında kapalı caddelerin bayram öncesinde ivedilikle trafiğe açılması gerektiğine dikkat çekmiştik" şeklinde konuştu.

Malatya’da vaka sayısının ciddi oranda azalması ile birlikte girilen kontrollü normalleşme sürecinde Malatya’nın kalbi durumunda olan Atatürk (Kışla), İnönü ve Akpınar Caddelerinin trafiğe açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, esnafın ve iş dünyasının çağrılarına kulak vermelerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Sadıkoğlu, "Yasağın cadde esnafında oluşturduğu mağduriyeti geçmiş açıklamalarımızda belirtmiştik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun, trafiğe kapalı olan caddelerimizdeki yasak nihayetinde son buldu. Bayram öncesinde alınan bu karardan ötürü, üyelerimiz, esnafımız ve Malatya halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

