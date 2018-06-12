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İş görüşmesinden önce kesinlikle yememeniz gereken 4 şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

Zekanızın öğle yemeğinde yediklerinizle gölgede kalmamasını sağlamak için iş görüşmesinden önce asla yememeniz gereken yiyeceklerin listesini sizler için hazırladık.

İş görüşmesinden önce kesinlikle yememeniz gereken 4 şey

1. Soğan ve sarımsak

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Bir gece öncesinde yediğiniz soğan veya sarımsak bile ertesi güne kokusunu bırakacaktır. İstediğiniz kadar dişlerinizi fırçalayın, geçmez! Mideden geliyor bir kere...

2. Barbunya

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Barbunya burada bizim örneğimiz oldu fakat tüm baklagiller için geçerli bu söyleyeceklerimiz... Mülakat sırasında midenizin gurul durul ötmesini ister misiniz? Ya da aniden karnınıza giren gaz sancısıyla boğuşmak? Bunların hepsi motivasyonunuzu yerle bir edecek örnekler. Bu sebeple iş görüşmesinden önce kesinlikle baklagillerden uzak durun.

3. Renkli şeker veya lolipoplar

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Mülakat esnasında güler yüzlü olmak oldukça önemli bir davranış. İş görüşmesine iki dirhem bir çekirdek gittiniz fakat dişleriniz ve diliniz yediğiniz şekerden ötürü masmavi! Karşı tarafta uyandıracabileceğiniz düşünceleri bir tahmin edin isterseniz :) Aman diyelim, görüşme öncesi renkli şekerlerden yemeyin. Görüşmeden çıkınca dilediğiniz kadar şekerleme yemek hakkınız :)

4. Aşırı kafein tüketmek

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Görüşmeden önce kafein tüketmek de oldukça tehlikeli, çünkü kafein etkisini göstermeye başladığında eller titler, nabız ve kalp atışları hızlanır ve terleme meydana gelebilir. Sadece karşı tarafa bıraktığınız irtiba değil o an kendinizi de oldukça kötü hissetmenize sebep olabilir

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