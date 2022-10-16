İş görüşmesine gitti, hayatı değişti... İşte 134 santimetrelik Reyhan Polat'ın ilginç hikayesi

Pandemi sürecinde çalışmak için 1 yıl spora ara veren Reyhan, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı halterde bu yıl Türkiye şampiyonluğu kazanıp milli formayla Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etmenin gururunu yaşadı.

Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat, kısa boylu olması nedeniyle çocukluğunda kendisi için zor dönem geçirdi. 12 yaşında boy uzatma ameliyatında 2 ayağına da platin takılan Reyhan Polat'ın boyu, 1 yıl süren tedavi sonrası 18 santim uzadı. 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'ndan mezun olduktan sonra uzun süre işsiz kaldı.

İŞ GÖRÜŞMESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

Reyhan Polat, iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan Reyhan Polat, 4 yıl önce antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarına başladı. Halter sporundaki ilk yılında Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Reyhan Polat, ekonomik nedenlerden dolayı pandemide spora 1 yıl ara verip çalışmaya karar verdi.

Antrenörünün halter sporundaki başarısından dolayı yeniden antrenmana devam etmesi yönündeki talebi üzerine çalışmalarına başlayan Reyhan Polat, mart ayında yapılan turnuvada Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gürcistan'da 29 Eylül'de tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Reyhan Polat, milli formayla kazandığı başarının gururunu yaşadı. Antrenmanlarına devam eden Reyhan Polat, aralık ayında yapılacak dünya kupası hazırlıklarına devam ediyor.

"OLİMPİYAT MADALYASI ALMAYI İSTİYORUM"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefleyen Reyhan Polat, "2018'de iş başvurusu yaparken tanıştığım kişi antrenörüme yönlendirdi. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum. Maddi imkansızlıktan dolayı pandemi sürecinde çalışmak zorunda kaldım. Başarılı olacağıma inanan antrenörüm haltere devam etmemi istedi. Ben de sporu çok sevdiğim için antrenmanlara başladım ve yeniden Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonasında ikinci oldum. Şimdi önümde dünya kupası, dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Olimpiyat madalyası almayı istiyorum. Hayattaki zorlukları sporla aşmaya çalışıyorum" dedi.

