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İş hukuku dairelerinin 2021 kararları sempozyumunda ele alındı

22.05.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİSK: "Bölge Adliye Mahkemeleri iş hukuku dairelerinin kararlarının değerlendirildiği ilk ve tek etkinlik olma özelliğindeki sempozyumumuz, tüm paydaşlar için oldukça yararlı ve verimli geçti"

Bölge Adliye Mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2021 yılında verdiği kararlar, "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"nda, yargı mensupları, akademisyenler, işçi ve işveren temsilcileri tarafından değerlendirildi.

TİSK'ten yapılan açıklamada, "Ortak Paylaşım Formu", "Ortak Yarınlar", "Genç Dönüşüm" gibi ilk ve önemli etkinliklere imza atan Konfederasyonun, yargı mensupları ve işçi temsilcileri ile İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nun ilkini düzenlediği belirtildi.

Antalya'da iki gün süren sempozyuma, yargı mensupları, akademisyenler, işçi ve işveren temsilcilerinin önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Türkiye Adalet Akademisi ile iş hukuku alanındaki güncel gelişmelere dair bilimsel toplantı düzenlenmesi için 2021'de iş birliği protokolü imzalandığı hatırlatılan açıklamada, protokol kapsamında ve TÜRK-İŞ'in iş birliğinde düzenlenen sempozyumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı temsilcilerinin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkan ve üyelerinin, Bölge Adliye Mahkemeleri hakimlerinin, akademisyenlerin, işçi ve işveren sendikaları temsilcilerinin katılımıyla başarı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İş hukukunun konusu tüm başlıkların tartışıldığı sempozyumda, Bölge Adliye Mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2021 yılına ait kararları da değerlendirildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının değerlendirildiği ilk ve tek etkinlik olma özelliğindeki sempozyumumuz, tüm paydaşlar için oldukça yararlı ve verimli geçti. Bu netice, sempozyumu önümüzdeki yıllarda da düzenleme ve gelenekselleştirme fikrimizi perçinledi. TİSK camiası olarak tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

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