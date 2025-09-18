SPOR

İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kalırken, başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri belli olmaya başladı.

İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde
Berker İşleyen

Genç Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Alkun, Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.

İlker Alkun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de değişim zamanı. Bugün Fenerbahçe’miz için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sayın Sadettin Saran Başkanlığında açıklanan yönetim kurulu listesinde yer almaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Bu seçim, yalnızca bir yönetim değişikliği değil; Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etme mücadelesidir! Sizlerden aldığımız çığ gibi büyüyen destek, bizlere büyük bir güç veriyor. Bu inançla, bu tarihi değişimi hep birlikte gerçekleştireceğimize gönülden inanıyoruz!" dedi.

Fenerbahçe camiasında 2000 Derneği ve kulüp üyeliği görevleriyle bilinen Alkun, spor yöneticiliği tecrübeleriyle de dikkat çekiyor. 1976 İstanbul doğumlu Alkun, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Fenerbahçe Başkanlık seçiminde, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak.

Fenerbahçe 2000 Derneği’nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Alkun, 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran
