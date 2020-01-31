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İş makinesi ile define ararken yakalandılar

MUĞLA HABERLERİ  | 31.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Paşaapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan Bayır Jandarma Karakol ekipleri daha önce aynı noktada 4 kişinin kaçak kazı yaptığı ve haklarında işlem yapılan noktada iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti.Jandarma ekipleri yaptığı baskında H.E.P.

İş makinesi ile define ararken yakalandılar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Paşaapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan Bayır Jandarma Karakol ekipleri daha önce aynı noktada 4 kişinin kaçak kazı yaptığı ve haklarında işlem yapılan noktada iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti.
Jandarma ekipleri yaptığı baskında H.E.P. ,A.A ,M.Y. isimli üç kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ilk alınan ifadesinde baz istasyonu için çalışma yaptıklarını söylerken, arazide yapılan aramada, 1 ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeler ele geçirdi. Kaçak define kazısı yapan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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