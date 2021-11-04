YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya: "İş kazalarının yüzde 98'i engellenebilir"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Uzunkaya: "İş kazalarının yüzde 98'i engellenebilir"

04.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"ILO verilerine göre, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 3 milyon civarında insan yaşamını yitiriyor. Böyle acı bir tablo ile karşılaşmak zorunda değiliz. Meslek hastalıklarının tümünü, iş kazalarının ise yüzde 98'ini engellemek mümkün"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, meslek hastalıklarının tamamının, iş kazalarının ise yüzde 98'inin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle engellenebileceğini bildirdi.

Uzunkaya, Endüstriyel Toksikoloji Derneği'nce çevrim içi düzenlenen 3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi'ne katıldı.

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı kongrenin, çalışma hayatı ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağladığını belirten Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanın yanında iş yerini, işvereni ve ülkeyi koruyan önemli bir konu olduğunu söyledi.

Endüstriden ve teknolojiden vazgeçilmeyeceğini ancak insan ve insan sağlığından "asla" vazgeçilemeyeceğini vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yılda dünya genelinde 5 milyon insan hayatını kaybetti. ILO verilerine göre, iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 3 milyon civarında insan yaşamını yitiriyor. Böyle acı bir tablo ile karşılaşmak zorunda değiliz. Meslek hastalıklarının tümünü, iş kazalarının ise yüzde 98'ini engellemek mümkün. Kovid-19 sürecinde nasıl pandemi ilan edilmişse, iş sağlığı ve güvenliği de aynı hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur."

- Kontrol altına alınmayan kimyasallar meslek hastalıklarına yol açıyor

Uzunkaya, sanayi ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak kimyasalların üretiminde, tüketiminde ve atık miktarlarında ciddi artış olduğunu belirterek, "Bu artış sürecinde, kimyasallar ile insanlar arasındaki ilişki iyi kontrol altına alınamadığında sağlığı olumsuz etkileyen hususlar yaşanıyor. İş yerlerinin ve çalışların kimyasallara maruz kalması sonucunda istenmeye sağlık sorunları nedeniyle ciddi meslek hastalıkları ortaya çıkıyor. Bu durumdan kaynaklı meslek hastalıklarının yaşamaması için bu kongrenin ve katılımcıların önemli katkıları olacaktır." dedi.

Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin Tutkun'un moderatorlüğündeki kongreye, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Kenan Yavuz, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Serdar Şardan ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ankara Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:37
İkindi
15:24
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Bulvar Eczanesi
Cankaya
Çay Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Ozan Eczanesi
Cankaya
Özeren Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.