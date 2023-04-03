YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İş yeri yıkılan çölyak hastası kendisi gibi depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor

İş yeri yıkılan çölyak hastası kendisi gibi depremzedelere glütensiz gıda ulaştırıyor

03.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yeri yıkılan çölyak hastası 39 yaşındaki Saime Aytemir, kendisi gibi afetzedelere glütensiz gıda desteği sağlıyor.

Kentte annesi ve kardeşiyle yaşayan Aytemir'in çölyak hastaları için hizmet verdiği iş yeri, ilk depremde yıkıldı, evleri ağır hasar aldı.

Depremlerin ardından bölgedeki çölyak hastaları için harekete geçen Aytemir, Türk Kızılay işbirliğiyle glütensiz ürünleri çölyak hastası depremzedelerin barındıkları çadır ve konteynerlere ulaştırıyor.

Türkiye'deki diğer çölyak hastaları ve gönüllülerden de destek alan Aytemir, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Aytemir, depreme iki katlı evlerinde yakalandıklarını belirterek, "Saat 04.16'ya kadar her şeyimiz vardı, 17 geçe hiçbir şeyimiz kalmadı. Depremin şiddetiyle uyandık. Kendimizi hemen dışarıya attık. Gün aydınlandığında her tarafın yıkık dökük halde olduğunu gördük. Evimiz ağır hasar aldı. Glütensiz ürünler sattığım marketim yıkıldı. Çok kötü bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

"MERKEZDE 400 ÇÖLYAK HASTASI VAR"

Depremlerin ardından kentte yaşayan çölyak hastaları için harekete geçtiğini anlatan Aytemir, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde 50 gündür kendim gibi çölyak hastalarına destek olmaya çalışıyorum. Yalnız değilim. 15 gönüllümüz yardım ediyor. İlçelere de yardım gönderiyoruz. Ürünler Balıkesir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Şanlıurfa, Kütahya ve Antalya'dan gönüllülerin yardımıyla geliyor. Önceden çalıştığım firmalar da yardım gönderiyor. Şu an merkezde 400 çölyak hastası var. Bizimle iletişime geçiyorlar. Her yere telefon numaramı bıraktım. Kızılay, UMKE ekipleri, gönüllüler gittikleri bölgelerde çölyak hastalarını bize yönlendiriyor."

Aydemir, yetkililerden çölyak hastalarına verilen 350 liralık desteğin artırılmasını ve glütensiz ekmek çıkartan fırının tekrar açılmasını talep etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktıYıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktı
Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandıKocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
Muğla'da deniz kenarında ceset bulunduMuğla'da deniz kenarında ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman yardım

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:03
Öğle
12:35
İkindi
16:09
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Pazartesi

Özçelik eczanesi
Merkez
Sevilay eczanesi
Merkez
Güleş eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.