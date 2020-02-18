YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Çayırova ilçesi Yenimahalle Ali Haydar Efendi Caddesi’nde meydana geldi.

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çayırova ilçesi Yenimahalle Ali Haydar Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapılan iş merkezinde bulunan kullanılmayan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:19
İkindi
16:15
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Deniz Eczanesi
Karamursel
Palandöken Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.