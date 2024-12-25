İş yerinde kavga ettiği arkadaşından özür dileme ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı

Ortahisar ilçesinde aynı iş yerinde çalışan B.Ö. ile A.A. tartışma sonucu kavga etti. Her iki kişi de birbirinden şikayetçi oldu.

Asliye Hukuk Mahkemesince A.A. hakkında "basit yaralama", B.Ö. hakkında ise "yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, tarafları uzlaştırmak üzere uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakere sonucunda, A.A, karşı tarafın özür dilemesi ve LÖSEV'e 500 lira bağış yapması halinde uzlaşacağını şart koştu.

Müşteki sanık B.Ö ise pişmanlığını belirterek, "Yaşanan olaydan ötürü üzgün ve pişmanım. Özür dilerim. LÖSEV'e 500 lira bağış yapabilirim. Uzlaşmak istiyorum." beyanlarında bulundu.

B.Ö.'nün edimi yerine getirmesiyle uzlaşma sağlandı.

Tarafların uzlaşması üzerine savcılık tarafından, her iki tarafın haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.