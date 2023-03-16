YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İş yerinden para ve araç gasp eden şüpheliler tutuklandı

İş yerinden para ve araç gasp eden şüpheliler tutuklandı

16.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para ve araç gasp eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Şubat Pazartesi günü merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kırtasiye sahibi M.K.’nın daha önceden tanıdığı 2 kişi, iş yerine gelerek silah zoruyla para ve iş yeri önünde bulunan otomobili istedi. İş yeri sahibi M.K.’nın kasada bulunan 5 bin lirayı ve babasına ait aracı şüphelilere vermesinin ardından 2 şahıs araca binerek olay yerinden kaçtı.

M.K.’nın ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı inceleme sonrası şahıslar saklandığı evde yakalanarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 25 yaşındaki Ö.Y.,’nin "Silahla Yağma, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Uyuşturucu Madde Bulundurma, Kullanma" gibi birçok suçtan 51 adet kaydı ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı olduğu, diğer şüpheli 31 yaşındaki A.K.,’nin ise aynı suçlardan 21 adet kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyorTürkiye’nin en büyük tatlı su gölünde balık av yasağı başlıyor
Şanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden olduŞanlıurfa'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu
Kars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldıKars Harakani Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:04
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:19
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.