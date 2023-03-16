İş yerinden para ve araç gasp eden şüpheliler tutuklandı

Olay, 20 Şubat Pazartesi günü merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddialara göre, kırtasiye sahibi M.K.’nın daha önceden tanıdığı 2 kişi, iş yerine gelerek silah zoruyla para ve iş yeri önünde bulunan otomobili istedi. İş yeri sahibi M.K.’nın kasada bulunan 5 bin lirayı ve babasına ait aracı şüphelilere vermesinin ardından 2 şahıs araca binerek olay yerinden kaçtı.

M.K.’nın ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı inceleme sonrası şahıslar saklandığı evde yakalanarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 25 yaşındaki Ö.Y.,’nin "Silahla Yağma, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Uyuşturucu Madde Bulundurma, Kullanma" gibi birçok suçtan 51 adet kaydı ve 5 ayrı dosyadan yakalama kararı olduğu, diğer şüpheli 31 yaşındaki A.K.,’nin ise aynı suçlardan 21 adet kaydı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

