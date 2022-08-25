İş yerinin deposundan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasını sopayla kırmaya çalıştı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir iş yerinin deposundan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiğini fark eden zanlı, kameraya zarar verirken görüntülendi.

Beldede M.G'ye ait iş yerinin deposuna giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hurda alüminyum alarak kaçtı.

Durumu fark eden M.G'nin ihbarı üzerine iş yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler, kamerada görüntüsü bulunan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının depoda hırsızlık yaptığı esnada kamerayı fark etmesi, eline aldığı sopayla kamerayı kırmaya çalışması yer alıyor.



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