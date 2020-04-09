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İş yerleri 6 kez soyulan esnaftan "Hırsızlık yapma, haftalık verelim" teklifi

EDİRNE HABERLERİ  | 09.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

İş yerleri 6 kez soyulan esnaftan "Hırsızlık yapma, haftalık verelim" teklifi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki iş yerlerinden 6 kez hırsızlık yapılan esnaf, kapının üzerine "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz." yazılı kağıt astı.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi 25. Blok'taki 3 iş yerinden belirli aralıklarla 6 kez hırsızlık yapıldı.

İş yerlerindeki makinelerin kablolarını keserek çalan hırsızlarla baş edemeyen iş yeri sahiplerinden Ethem Koç, kapıya, üzerinde ismi ve telefon numarasının da bulunduğu, "Kablo hırsızı arkadaş, sana sesleniyorum; dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz." yazılı kağıt astı.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan hırsızlık olaylarından artık bıktıklarını söyledi.

Bir süredir tedbir amacıyla iş yerinde kalmaya başladığını anlatan Koç, "Kapılara tahta çaktım. İnşallah onları da yakacak olarak kullanmazlar. Camlara da demir yaptırdık ama nafile. Son olarak hırsıza teklifimi, kapıya yazı asarak ilettim. Hırsızların paraya ihtiyaçları varsa gelsinler iş yeri sahipleri olarak her hafta 50'şer lira vereceğiz." dedi.

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Edirne Haftalık Hırsızlık İş Yeri Keşan yazı

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