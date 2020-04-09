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İş yerlerine maske zorunluluğu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de maske temininde sıkıntıların yaşanmaması için 10 üzeri kişi çalışan iş yerlerine valilik kanalı ile maske dağıtılacak.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede Korona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların maske takması ve kullanması zorunlu hale getirildi.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de maske temininde sıkıntıların yaşanmaması için 10 üzeri kişi çalışan iş yerlerine valilik kanalı ile maske dağıtılacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede Korona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların maske takması ve kullanması zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede Eskişehir’de 10 üzeri kişi çalışan iş yerlerine Sağlık Bakanlığı tarafından valilik kanalı ile bedeli karşılığında maske dağıtımı yapılacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen iş yerlerinin ilgili makamlara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
13:05
İkindi
16:43
Akşam
19:37
Yatsı
20:58

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Doğan Eczanesi
Odunpazari
Halk Eczanesi
Tepebasi
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Umut Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
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