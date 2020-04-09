İş yerlerine maske zorunluluğu

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de maske temininde sıkıntıların yaşanmaması için 10 üzeri kişi çalışan iş yerlerine valilik kanalı ile maske dağıtılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede Korona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların maske takması ve kullanması zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede Eskişehir’de 10 üzeri kişi çalışan iş yerlerine Sağlık Bakanlığı tarafından valilik kanalı ile bedeli karşılığında maske dağıtımı yapılacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen iş yerlerinin ilgili makamlara başvuruda bulunmaları gerekiyor.

