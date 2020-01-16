İş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye katkı

Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçesindeki cezaevlerinde kalan hükümlüler iş yurtlarında çalışarak geçen yıl 11 milyon 156 bin lira kar elde etti.

Fethiye’de 2018 yılında 13 bin 400 soruşturma olurken, 2019 yılında bu rakam 16 bin 200’e çıktı.

Yaklaşık 3 bin soruşturma artmış. İlçemizde suç oranında yüzde 25 artış var.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi’nin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Seydikemer Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, iş yurtlarında çalışarak hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyor.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde kalan ve sağlık durumları çalışmasına mani olmayan hükümlülerin farklı iş kollarında çalıştığını söyledi.

Çalışan hükümlülerin sağlık sigortalarının yatırıldığını ve hükümlülere belirli bir ücret verildiğini anlatan Eker, "Hükümlüler, Seydikemer’de 18, Dalaman’da 24 iş kolunda çalışıyor. Seydikemer’de 2018’de elde edilen 1 milyon 142 bin liralık kar, geçen yıl 1 milyon 656 bin liraya yükseldi. Dalaman’da da 2018’de 6 milyon 500 bin lira olan kar geçen yıl 9 milyon 500 bin liraya çıktı." dedi.