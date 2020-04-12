YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İşadamı, 800 yataklı iki otelini devletin kullanımına sunacak

İşadamı, 800 yataklı iki otelini devletin kullanımına sunacak

MUĞLA HABERLERİ  | 12.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına Türkiye’nin birçok kesiminden destek yağarken, işadamı Oktay Kemal Özdemir Muğla’nın Dalaman ilçesindeki 350 yataklı termal oteli ve Aydın Didim ilçesindeki 400 yataklı otelini devletin emrine sunmaya hazır olduğunu açıkladı.Türkiye’nin en nitelikli termal ve sağlık otellerinin sahibi Sokemol Gayrimenkul Muğla’nın Dalaman ve Aydın Didim ilçesinde bulunan iki otelini kamunun ihtiyacına açıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlatılan ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına Türkiye’nin birçok kesiminden destek yağarken, işadamı Oktay Kemal Özdemir Muğla’nın Dalaman ilçesindeki 350 yataklı termal oteli ve Aydın Didim ilçesindeki 400 yataklı otelini devletin emrine sunmaya hazır olduğunu açıkladı.
Türkiye’nin en nitelikli termal ve sağlık otellerinin sahibi Sokemol Gayrimenkul Muğla’nın Dalaman ve Aydın Didim ilçesinde bulunan iki otelini kamunun ihtiyacına açıyor. Dalaman’da bulunan 350 yatak kapasiteli termal otel Therme Maris ve Didim’deki 450 yatak kapasiteli Seahorse Deluxe Hotel’in bağlı bulunduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kemal Özdemir, kamunun ihtiyaç duyması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında hizmete hazır olduklarını söyledi. Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘biz bize yeteriz’ kampanyasına destek vermek amacıyla, Balkanlar’a, Bosna’ya, İtalya ve İspanya’ya yapılan yardımlar, bu zor günlerde gücün değil; merhamet ve hizmetin öne çıktığını bir kez daha ortaya koymuştur. Biz de bu değerli kampanyaya destek vermek üzere, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazır olduğumuzu belirtiriz. Gerek kamu personellerimizin, gerek sağlık çalışanlarımızın, gerekirse 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için otellerimizle hizmet vermeye hazırız. Hatta, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzusu doğrultusunda İtalya, İspanya ve Avrupa Birliği’ndeki kimsesiz ve 65 yaş üstü kişileri otellerimizde misafir etmeye hazırız. Bu destekte herhangi bir ücret talebimiz olmayacaktır. Konuyla ilgili bulunduğumuz bölge Valilik ve Kaymakamlıklarımıza başvurularımızı yapacağız” dedi.
Yaptıkları araştırma ile fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği ile gerçekleşen SPA uygulamalarının; sedef hastalığı, nörodermit, poliartrithormonal tedavi ve bağımlı bronşial astım, nefes darlığı hastalıklarına bilimsel olarak iyi geldiğini öğrendiklerini söyleyen Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bu hastalıkları kronik olarak yaşayanlar üzerindeki etkisinin daha fazla olması sebebiyle otellerin tedavi sürecinde çok başarılı olacağını düşündüğünü söyledi. Özdemir, “Otellerimizi devletimizin emrine vermeye hazırız. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte milletimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hasta olanlara da acil şifalar dileriz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Sosyal Vefa Ekipleri evlere hizmet götürüyor

Sosyal Vefa Ekipleri evlere hizmet götürüyor

Muğla Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.