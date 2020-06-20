YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İşadamı Sadık Gürsoy: “Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır”

İşadamı Sadık Gürsoy: “Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

İşadamı Sadık Gürsoy, yayımladığı Babalar Günü mesajında, babaların en güzel anlarımızın başkahramanı olduğunu dile getirdi.MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, Babalar Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

İşadamı Sadık Gürsoy: “Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır”

İşadamı Sadık Gürsoy, yayımladığı Babalar Günü mesajında, babaların en güzel anlarımızın başkahramanı olduğunu dile getirdi.
MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy, Babalar Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. İşadamı Gürsoy, babaların önemini bir kez daha idrak ettiğimiz bu özel günde hayatta olan bütün babaların gününü kutlarken, ebedi hayata göç etmiş babalara da Allah’tan rahmet diledi.
Gürsoy, “Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve onların değerli babaları olmak üzere, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Öztürk Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.