İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan terk edilmiş yapıların yıkım çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Mahallelerimizde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra yapılan incelemeler ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İscehisar’ımızı güzelleştirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

