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İscehisar’da jeotermal kaplıca tesisi izin belgesi alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde hizmete açılan jeotermal kaplıca tesisinin işletme izin belgesi alındı.Sağlık Bakanlığından, İscehisar Jeotermal Kaplıca Tesisi’nin işletme izni alındı.

İscehisar’da jeotermal kaplıca tesisi izin belgesi alındı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde hizmete açılan jeotermal kaplıca tesisinin işletme izin belgesi alındı.
Sağlık Bakanlığından, İscehisar Jeotermal Kaplıca Tesisi’nin işletme izni alındı. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Sağlık Bakanlığına yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kaplıca tesisi işletme iznimizi aldık. Jeotermal Kaplıca Tesisimizin tadilat çalışmalarını tamamlayarak haftanın 7 günü pandemi kurallarına uygun olarak hizmet verecek şekilde halkımızın hizmetine açtık. Gerekli izinlerin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İscehisar’ımızın adını jeotermal alanda da duyurmak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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