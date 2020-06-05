YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. İscehisar’da mermer ihracatı yeniden başladı

İscehisar’da mermer ihracatı yeniden başladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.Tüm dünyası etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan mermer ihracatı, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden canlandı.

Türkiye’nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.
Tüm dünyası etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan mermer ihracatı, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden canlandı. Mermer ihracatını değerlendiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Ülkemizdeki mermer ihracatının yüzde 85’ini İscehisar ilçemiz karşılıyor. 2019 yılında 185 milyon dolar civarında mermer ihracatı yapıldı ilçemizden. Bu bizim için bir gururdur. Dünyanın birçok ülkesine ilçemizden ihracat yapılıyor. Sadece mermer değil bir girişimcimiz ’deve’ isminde 375 bin euro’luk kaya kamyonu yaptı. Mermerden sonra termalde de iddialı bir ilçe olacağız. İnşallah eskisi günlere döneriz ve ihracat da eskisi gibi olur" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:26
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Flora Eczanesi
Merkez
Nurgül Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Defne Eczanesi
Dinar
Uyar Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

Şuhut’ta 19 Mayıs konvoyu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.