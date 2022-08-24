İşçi emeklisi kadın, öğretmenlik hayali için yetenek sınavında ter döktü

EDİRNE (AA) - Edirne'de emekli 53 yaşındaki kadın, resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştirmek için özel yetenek sınavına girdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin (GSF) yetenek sınavları devam ediyor. Sınavlara çeşitli branşlarda yeteneklerini sergilemek isteyen pek çok öğrenci adayı katılıyor.

Adaylardan en dikkat çekeni ise işçi emeklisi Filiz Tulga.

Tulga çocukluğundan bu yana kurduğu resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla 4 yıl boyunca Edirne Halk Eğitim Merkezinde kurs görmeye başladı.

Daha sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek belli bir puana erişen Tulga, TÜ GSF'nin yetenek sınavlarına girmek için başvurdu.

Sınava 4 yıldır eğitim aldığı resim öğretmeni Buse Kaçar'la gelen Tulga, fakültede 2 saat boyunca yeteneğini sergiledi.

Tulga sınavı kazanırsa resim bölümünde okuyacak.

- "Öğrenmenin, okumanın yaşı yok"

Tulga, gazetecilere, yıllardır hayalinin peşinden koştuğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezinde kendini geliştirdiğini belirten Tulga, "Buse Hocam beni yüreklendirdi. Bugün de beraber geldik, sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Sınavda elimden geleni yaptım. Mutluyum. Olsun ya da olmasın buraya kadar geldim ve her şeyden önemlisi emek harcadım. Bir oğlum ve bir torunum var. Oğlum beni hep destekledi. İstek, azim çok önemli. Öğrenmenin, okumanın yaşı yok." dedi.

GSF Dekanı Prof. Melihat Tüzün de yetenek sınavına 640 kişinin katıldığını ve başarılı olan 80'inin fakülteye girebileceğini söyledi.

