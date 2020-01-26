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İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

Bodrum’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Göltürkbükü Mahallesindeki bir otel temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. idaresindeki servis minibüsü, Torba istikametinden Gündoğan istikametine doğru seyir halindeyken Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilen servis aracı yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan işçilerden, Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi tarafından alınan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere sevk edildi. Alına ilk bilgilere göre kazazedelerin hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.
Kazayı soruşturan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şoför Mehmet K.’yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası Bodrum

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Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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