YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. İşçilere çay-simit ikramı

İşçilere çay-simit ikramı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 14:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde, soğuk havada yol ve kavşak yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden işçilere, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından çay ve simit ikram etti.Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, yaptığı açıklamada, ’’Bugün gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte soğuk havada yol çalışmalarını sürdüren işçi kardeşlerimize sıcak çay ve simit ikramında bulunduk.

Kütahya’nın Emet ilçesinde, soğuk havada yol ve kavşak yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden işçilere, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından çay ve simit ikram etti.
Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, yaptığı açıklamada, ’’Bugün gençlik kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte soğuk havada yol çalışmalarını sürdüren işçi kardeşlerimize sıcak çay ve simit ikramında bulunduk. Onlar farklı illerden gelip ilçemizde çalışan kardeşlerimiz. Kavşak ve yol çalışmalarımızı 10 gün içerisinde bitirecekleri müjdesini verdiler. İlçemiz için son derece önemli olan bu çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yol yapımında çalışan işçiler, "AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.