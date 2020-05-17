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İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 20:12 | Son Güncelleme

İzmir Gaziemir’de 1 Mayıs günü görev değişikliği yaparken marş söyleyen ve araçları Türk bayraklarıyla süsleyen işçilere sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten ceza verildi.

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İzmir Gaziemir’de 1 Mayıs günü görev değişikliği yaparken marş söyleyen ve araçları Türk bayraklarıyla süsleyen işçilere sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten ceza verildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kaymakamın onayladığı cezaya tepki gösterdi.
Gaziemir Belediyesinde görevli temizlik personeli, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 15.00-23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla korna çalarak ve marş söyleyerek gitti. Temizlik işçilerine “sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten” ceza kesildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu kesilen cezalar siyasidir. Gerekirse bu cezaları ben öderim ama işçi kardeşlerimin küçük siyasete alet edilmesine izin vermem” dedi.

"Personel, kısıtlamadan muaftı"
Arda, Gaziemir’de 1 Mayıs günü 12’si belediyenin görevli temizlik personeli olmak üzere 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150’şer lira ceza uygulandığını belirterek, “Belediye çalışanı emekçi arkadaşlarımız, 1 Mayıs günü temizlik araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek marşlarla görev değişikliği yaptı. 12 personelimizin tamamı sokağa çıkma kısıtlamasından muaftı. Bu durum bilinmesine karşın Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işçilerimize ceza kesti. Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer de bu cezayı onayladı. İşin ilginç yanı, kaymakamın onayladığı belgeyi kamuoyuna Gaziemir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca duyurdu. Karşımızda işçilerin 1 Mayıs günü iş bölgelerine giderken araçlarını süslemesine ve marş söylemesine tahammül edemeyen bir zihniyet var. İşçilerin 1 Mayıs’ta çalışmaları yasal ama marş söylemeleri, temizlik aracını süslemeleri yasak. Her ne kadar toplu iş sözleşmesi ile maaşlarını düzenlesek de halen daha ülkedeki ekonomik gerçekler karşısında düşük kalan gelirlerle çalışmak zorunda kalan temizlik personelimiz üzerinden siyaset yapmak, adına keyfi cezalar kesmek ve onları kamuoyunun önüne atmak hiçbir ahlaka sığmamaktadır. Biz öncelikle itiraz edeceğiz. Cezalar iptal edilmezse bu cezaları gerekirse kendim ödeyeceğim ama işçi kardeşlerimin, bu zorlu ekonomik koşullarda neredeyse aldıkları aylık maaşları kadar bir cezayı ödemesine izin vermeyeceğim. Konuyu kamuoyunun vicdanına sunuyor, bu siyasi cezaların derhal iptal edilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
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