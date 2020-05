İşçilikten belediye başkanlığına

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 1 yıllık belediye başkanlığı sürecindeki faaliyetlerini anlattı.

2004 yılında Pursaklar Belediyesi spor tesislerinde işçi kadrosu ile çalışmaya başlayan Ertuğrul Çetin, 2007 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev almaya başladı. 2009 yılına gelindiğinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Tebessüm Çarşısı’nda çalışmalarını sürdürdü. Basamakları hızla tırmanan Çetin, 5 yıl İl Genel Meclis üyeliği, 5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, 4,5 yıl da başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinin ardından ilçe meclis üyelerinin desteğini alan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkanı oldu. Halkın içinden olan ve belediye başkanı sıfatını alçak gönüllü kişiliğinin arkasında tutmayı başaran, Pursaklar’ı marka bir şehir yapmak için kollarını sıvayan Ertuğrul Çetin, "16 yıldır Pursaklar Belediyesinin çeşitli kademelerinde ilçemize hizmet ettik. Bugün de belediye başkanı olarak Pursaklarımızı kalkındırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı şehir ve belediyecilikte teknolojik yaklaşımları çok yakından takip ediyoruz. Belediyemizde çevrimiçi belediyecilik uygulamalarını daha da geliştirdik, vatandaşlar belediyeye gelmeden çok sayıda işlemini internet üzerinden ya da mobil uygulamalar üzerinden yapabiliyor. Şu anda devam eden ve hayata geçirmiş olduğumuz projelerimiz ile Pursaklar halkının yaşam kalitesinin arttırılması, kaynakların daha etkin kullanılması, hizmetlerin daha sürdürülebilir hale getirilmesinde de önemli bir mesafeyi daha kat etmiş olacağız’’ dedi.

Belediye Başkanı Çetin, 1 yıllık faaliyetlerini şöyle sıraladı:

‘‘Bir önceki dönemde yapımına başlanan Pursaklar Belediyesi yeni hizmet binasının yapımına hız vererek 7 bin 500 metrekare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen, Pursaklarımıza yakışan bir binayı tamamladık. Vatandaşımızın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimleri aynı binada topladık. Pursaklar’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir öğrenmek ve anında çözüm üretmek için Beyaz Masa uygulamasını başlattık. Bu birim sayesinde hemşehrilerimizin istek ve görüşlerini dinleyip ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Beyaz Masa, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyor. Yaptığımız her uygulama ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için 35 günde, gece gündüz demeden çalışarak, Kurban Kesimhane ve Satış alanını inşa ettik. 40 bin m lik alana kurulan, günlük 500 kurban kesim kapasitesine sahip olan, 1000 araçlık otopark, mescit, kafeteryalar ve sosyal alanlar bulunmaktadır. Bu tesislerimizde esnaflarımız ve besicilerimize, daha nezih daha temiz bir ortamda ilçemize hizmet verme imkanı sağlıyoruz.’’

‘‘Açılışını gerçekleştirdiğimiz Pursaklar Yaşam Merkezi’nde hayata dair her şey bulunuyor" diyen Çetin, "Günlük yaklaşık üç bin kişinin ziyaret ettiği Yaşam Merkezimizde; Millet Kıraathanesi, Şehir Kütüphanesi, Dernekler Lokali, Yaren Evi, Seğmen Evi, Hanımlar Lokali, Dede Torun Lokali, Tebessüm Çarşısı, Çocuk Kütüphanesi, Spor Salonları, El Sanatları Atölyesi, Erdemli Gençlik Etüt Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve ilçenin havasını değiştiren Yaşam Merkezi Sinema salonumuzu hizmete açtık’’ dedi.

Halk Meclisi toplantıları ile hemşerileri ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediklerini söyleyen Çetin, "Türkiye’de bir ilk olan Online Halk Meclisi ile de hemşehrilerimize hitap ediyoruz. Hayata geçireceğimiz projeleri, vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını ilgili birimlerimize ileterek çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz’’ diye konuştu.

Başkan Çetin, diğer hizmetleri şöyle sıraladı:

‘‘Çocuklarımızın suda keyifli zaman geçirebilmeleri için Temmuz ayında kısmi açılışını gerçekleştirdiğimiz yüzme havuzumuzu Eylül ayında hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Engelliler Sosyal Tesisimize üyelik sistemi ile kayıt olan engelli kardeşlerimize, akşama kadar keyifli vakit geçirme ve sosyalleşme imkanı sunuyoruz. ‘İlçe geneline Geleneksel Kilitli Parke Taşı uygulamamızı yaygınlaştırarak ilçemizin çehresini değiştirdik. Devlet Hastanesi’nin çevresindeki 2 bin metrekarelik alana yaptığımız ‘Kilitli Parke Motifi’ uygulamasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Pursaklar’da çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla belediye olarak “Pursaklar’ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla farkındalık oluşturduk. Hemşehrilerimize temiz bir çevre de yaşamak için yapmaları gerekenlerin neler olduğunu bu proje ile birlikte uygulamalı olarak gösterme imkanı elde ettik. Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ni açarak başkentin kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu Dünya’ya tanıtmak için önemli bir çalışmaya da imza attık. Paris’te “Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi Projesi", 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü. Anadolu’dan Dünya’ya markalaşarak açılmasının, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Ankara kedilerimizin uluslararası anlamda tescillenmiş olmasının gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Adına hemşehrilerimizin karar verdiği uçak temasının ön plana çıkarıldığı Hürkuş Parkı’nı 60 günde tamamlayarak Pursaklar’ın silüetine yeni bir tema parkı kazandırdık.’’

Sportif faaliyetler hakkında da bilgi veren Çetin, "İlçemizde Futbol, Basketbol, Jimnastik, Halter, Taekwondo, Hokey, Ragbi, Bilek Güreşi, Badminton, Baketbol, Jimnastik, Wushu, Voleybol, Okçuluk, Jick Box ve Yüzme de profesyonel sporcular yetiştirerek ülkemizi gururlandıracak, nesiller yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. 10’u milli sporcumuz olmak üzere 1312 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır’’ dedi.

Virüsün Çin’de görülmesinin ardından 3 Ocak itibarı ile de ilaçlama faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Çetin, "Türkiye’de bir ilk olan drone’la dezenfekte çalışmalarını ilçemizde başlattık. 10 Mart’ta ülkemizde görülmesinin ardından personel sayımızı artırarak kendi hizmet alanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşama alanları, belediye otobüslerimiz, taksi, dolmuş, devlet hastanesi, camiler, sosyal tesislerde ilaçlama faaliyetlerine hız verdik.İlçemizin 21 Mahallesinde, 22.115 alanımızda dezenfekte işlemi gerçekleştirdik. Yıkanmadık cadde ve sokak bırakmayarak ilçemizi steril hale getirdik. Belediye olarak yardımlaşma ruhuna öncülük ediyoruz. ‘Sen De Var Mısın’ ve ‘Komşuna Sahip Çık’ kampanyalarının ilçe sakinleri arasında çığ gibi büyümesinin ardından sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekledik. İlçemizin 10 ayrı noktasına kurduğumuz bu ‘Tebessüm Çadırları’ ile hayırsever vatandaşlarımız tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimiz hiç çekinmeden alabilirler. Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. Pursaklar’da hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı olmaz, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız’’ dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir yıllık süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile pek çok verimli işbirliğine imza attıklarını, katkı sunan herkese ve her kuruluşa ayrı ayrı teşekkür ettiklerini belirtti. Başkan Ertuğrul Çetin, tüm çalışmalarında kendilerine güç veren belediye meclis üyelerine, çalışma arkadaşlarına ve kendilerine rehberlik eden Pursaklar halkına teşekkür etti.