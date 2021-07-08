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İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

08.07.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

- Olay

İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki ürün toplama merkezinde bir çalışanın kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uygulanmıştı.

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