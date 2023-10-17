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İşe gitmek için bindiği otomobilinde tabancayla vuruldu

17.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Adana’da işe gitmek için otomobiline binen kişi motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

İşe gitmek için bindiği otomobilinde tabancayla vuruldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. evinden çıkıp işine gitmek için 01 DGL 68 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada motosikletli iki şüpheli gelip, aracın içine binerek sürücüye kurşun yağdırdı. Şüpheliler ardından motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğsünden 2, bacağından 3 isabet alan Murat K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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