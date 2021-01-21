İsfanbul, Güvenli Turizm Sertifikası alan ilk tema park oldu

İsfanbul Tema Park'ta, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan Adalet Kulesi, maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan Fatih'in Rüyası, İsfanbul Tema Park'ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, İsfanbul, 2021 sezonu için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 70'e herkesin eğlenceye olan özlemini giderebileceği en renkli adres olan İsfanbul Tema Park, birbirinden özel 30'a yakın eğlence ünitesiyle donatılmış, Eyüpsultan'daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor.

İSTANBUL (AA) - İsfanbul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirlerle Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerini başarı ile uygulayarak Güvenli Turizm Sertifikası alan ilk tema park oldu.

- "2020 sezonu, bizim için kısa bir zaman diliminde çok farklı bir deneyim oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda örnek olacak bir çalışma ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında yapılan denetimlerde Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldıklarını bildirdi.

Tonger, Güvenli Turizm Sertifikası'nın turizmin çeşitli alanlarında farklı kriterler ile uygulandığını, uluslararası bir denetim mekanizması ile tema parklara özel kriterler ile değerlendirildiklerini ve periyodlar ile denetlenmeye devam edileceklerini aktardı.

2020 yılında en önem verdikleri konunun, hem misafirlerin hem de çalışanların sağlığı olduğunu vurgulayan Tonger, şunları kaydetti:

"2020 sezonu, bizim için kısa bir zaman diliminde çok farklı bir deneyim oldu. Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanımlarını en üst seviyeye çıkardık. Parkımızdaki ünitelerin (oyuncakların) kapasiteleri ve dezenfeksiyonu dahil pek çok konuda sistemimizi uluslararası standartlara taşıyarak hizmet verdik. Tema Park girişinde ateş ölçümü ve maske kullanımının sağlanması, aylık kalıcı ve günlük periyodik dezenfeksiyon işlemleri, parkta yeme içme alanları ve dinlenme alanları dahil uçtan uca sosyal mesafenin korunması, mağaza ve restoranların kurallara uygun halde hizmet vermesi, ünitelerin (oyuncakların) kuyruklanma alanları ve biniş kapasitelerinin düzenlenmesi, park içindeki misafir kapasitesinin anlık takibi gibi pek çok konuyu titizlikle yönettik.