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İSG Uzmanları Covid-19 tedbirlerini değerlendirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları toplantı yaparak süreçte yapılması gerekenleri konuştu.İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş sağlığı güvenliği uzmanları Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile ilgili Büyükşehir Meclis Salonu’nda toplantı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları toplantı yaparak süreçte yapılması gerekenleri konuştu.
İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iş sağlığı güvenliği uzmanları Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile ilgili Büyükşehir Meclis Salonu’nda toplantı yaptı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulanması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün İSG biriminde görevli iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet bina ve eklentileri gezildi. Covid-19 ile ilgili alınan önlemler yerinde gözlendi. Alınması gereken ilave önlemlerle ilgili meclis salonunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından fikir alışverişinde bulunuldu ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konuşuldu.
Yetkililer, Covid-19 salgının başladığı 11 Mart tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi tüm hizmet binalarında gerekli önlemleri aldığını belirtti. Bu kapsamda maske kullanımı, el dezenfektanları, yerlere yapıştırılan sosyal mesafe bantları, mutfaktaki malzemelerin tek kullanımlık olması ve genel iş yeri hijyen şartları uyumu gibi kurallar kontrol edilip, gereken uyarılar yapıldı. Ayrıca saha tespit raporları da ekipler tarafından çıkartıldı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimde ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan "Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi" değerlendirilerek iş sağlığı güvenliği uzmanlarına bilgilendirme yapıldı.

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