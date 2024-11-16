İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık doğa ile iç içe yaşamıyla gündem oldu

Sunduğu programlar ve rol aldığı dizilerdeki sempatik halleri ile gönülleri feth eden ünlü oyuncu İlker Ayrık bir süredir şehrin stresinden uzakta yaşıyor. Beykoz'un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük araziye çiftlik kuran Ayrık doğa ile iç içe yaşantısını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Ünlü ismin kucağında kuzularla birlikte paylaştığı karesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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