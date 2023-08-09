Işıklı tuzaklarla 893 adet haziran böceği ergini yakalandı

Elma üretiminde önemli sorunlardan biri olan haziran böceği zararlısı ile mücadele çerçevesinde Serpil Köyü’nde bir çiftçiye ait elma bahçesinde ışıklı tuzaklar ile biyoteknik mücadele yapılıyor. Bu maksatla özel teşebbüs desteği ile yürütülen demonstrasyonda 10 dekarlık elma bahçesine 30 metre ara ile 16 adet ışıklı tuzak asıldı. Haziran ayında kurulan tuzaklarda bugüne kadar toplam 893 adet haziran böceği ergini yakalandı.

Işıklı tuzaklar ile haziran ve temmuz aylarında geceleri uçuşan haziran böceği erginleri yakalanıp öldürülerek popülasyonun kırılması sağlanıyor. İl-İlçe Müdürlükleri tarafından biyoteknik mücadele çalışmaları yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

