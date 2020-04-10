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  4. Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!

Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2020 18:27 | Son Güncelleme

Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Covid-19 tedavisi gören ve taburcu edilen Rüştü Reçber'in son koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

IŞIL REÇBER'DEN AÇIKLAMA

Işıl Reçber, "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah." dedi.

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rüştü reçber Işıl Reçber koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HADE BÜYÜK KALECİ YİNE BÜYÜK ŞUTU KURTARDIN SANA VE HERKESE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN
Bu karı bu adama sebep olacak bir gün????
ışıl hanim bravo size güzel ve örnek olacak mesaj vermişsiniz teşekkürler
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