Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!

Covid-19 tedavisi gören ve taburcu edilen Rüştü Reçber'in son koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
IŞIL REÇBER'DEN AÇIKLAMA
Işıl Reçber, "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah." dedi.
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