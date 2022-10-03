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"İşin Aslı" isimli fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak

03.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşin Aslı" isimli fotoğraf sergisi 7 Ekim'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı Özgür Çabuk'un "İşin Aslı" adlı fotoğraf sergisi, Schneidertempel Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

"İşin Aslı" fotoğraf sergisi, sergilenecek fotoğrafların tamamını cep telefonu kamerasıyla çeken Çabuk'un ilk kişisel sergisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğrafların birçoğunda ters ışık kullanarak kadrajın içindeki kişilerin kimliklerini muğlaklaştıran Çabuk'un 50'ye yakın fotoğrafı sergilenecek.

Sergi, 23 Ekim'e kadar görülebilecek.

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