Işın Karaca, 2011 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturmuş ve aynı yıl kızları Mia dünyaya gelmişti.

Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan'a büyük şok

1 / 15 İkili evliliklerini yürütemedi ve 2013 yılında resmi olarak ayrıldılar.

2 / 15 Aralarında Demet Akalın'ın da bulunduğu bir çok ünlü ismi dolandırdığı iddia edilen Sedat Doğan Brezilya'ya gitti.

3 / 15 Doğan yıllar sonra Sao Paulo'da yemek yediği restoranda kredi kartı hırsızlığı yaparken yakalandığı haberleriyle gündeme geldi.

4 / 15 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sedat Doğan birkaç gün sonra da laptop çalmak suçuyla tutuklandı.

5 / 15 Ailesiyle sorunlar yaşamaya başlayan ve her geçen gün biraz daha batağa saplanan Sedat Doğan'ın durumu Işın Karaca'yı harekete geçirdi.

6 / 15 Işın Karaca geçtiğimiz günlerde kızları Mia'nın soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

7 / 15 Kanal D Haber'in haberine göre; ünlü popçunun 'Kızım babasının soyadını taşımasın' diyerek açtığı dava kabul edildi.

8 / 15 6 yaşındaki Mia'nın 'Doğan' olan soyadı dün itibarıyla 'Karaca' olarak değiştirildi.

9 / 15 Işın Karaca, verdiği bir röportajda "Mia 18 yaşına geldikten sonra babasıyla görüşüp görüşmemek onun kararı olacaktır. 18'ine gelene kadar karar yetkisi bende." demişti.

10 / 15 Cengiz Semercioğlu bir dönem magazin aleminin aranan ismi Sedat Doğan'ın hikayesini 13 Eylül'deki köşesinde anlatmıştı:

11 / 15 Orta-alt sınıf bir ailenin çocuğu olarak yetişip, ünlü şarkıcıların kliplerini çekecek kadar magazin dünyasında yükselen…Ünlü bir şarkıcıyla evlilik yapıp, en ünlüleriyle arkadaş olacak kadar renkli bir magazin hayat süren Sedat Doğan, şimdi Brezilya’da yokluk ve parasızlıknedeniyle yaptığı hırsızlık nedeniyle gözaltında…

12 / 15 Ne arayanı var ne soranı…Dostları, arkadaşları kendini terk edeli çok olduğu gibi anne ve babası da öz çocuklarının yardımına koşmuyor…

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14 / 15 Oysa gazeteci Esin Övet’le evlenmeden önce Galata’da tezgahtarlık yaptığı, zor bir gençlik geçirdiği biliniyordu.Esin Övet’le 2009’a kadar süren evliliğiyle tanıştı ilk magazin dünyasıyla…Gazeteci eşi olması nedeniyle ünlüler dünyasına attığı adımın, yıllar sonra tükenişini hazırlayacak yol olduğundan habersizdi…