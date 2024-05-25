Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti!

Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Markao, 50. dakikada Ryan Mendes ve 90+2. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Samsunspor'un tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 72. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 85. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Küme düşmesi kesinleşen Tolunay Kafkas'ın öğrencileri bu sonuçla ligi 40 puanla tamamladı. Bir iddiası olmayan Samsunspor ise 43 puanla sezonu kapattı.





