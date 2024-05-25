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70 yıllık evi ve arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.05.2024 12:41
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2011 yılında yapılan imar değişikliği bazı aileleri mağdur etti. Tesadüfen park alanına çevrildiğini öğrenen arsa sahibi Hamit Saygın, davayı mahkemede kazanmasına rağmen Danıştay’da kaybetti. Arsanın içerisinde bulunan evde ailesiyle yaşadığını belirten Saygın, mağdur olduğunu söyledi. Saygın, 'belediyeyle baş edemedik, gücümüz yetmedi' diyerek isyan etti.

70 yıllık evi ve arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

Dumlupınar Mahallesi 1434 nolu adada bulunan bir dönümlük arsa, 2011’de Derince Belediyesi tarafından park alanına çevrildi. Alandaki 553 metrekarelik arsanın sahibi Hamit Saygın, 2017’de tesadüfen bu durumu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan imar değişikliğinden haberi olmayan Saygın, durumu Derince Belediyesi’nin ilgili yetkilileriyle görüştü ancak netice elde edemeyince durumu mahkemeye taşıdı.

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ÖNCE KAZANDI, SONRA KAYBETTİ

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde davayı kazanan Saygın, belediyenin kararı istinafa taşımasıyla davayı kaybetti. Danıştay sürecinde de davayı kaybettiği kesinleşen Saygın, çözüm yolu bulunmasını istiyor. Arsasında ev bulunan ve içerisinde aile bireylerinin yaşadığını dile getiren Saygın, 2017’de daire yapmak istediklerini ancak o süreç sebebiyle yapamadıklarını, şu an maliyetin artması sebebiyle de zarara uğradıklarını belirtti.

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"ARSAMIZIN PARK YAPILDIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİK"

Mağdur olduklarını söyleyen Hamit Saygın, "Resmi tapu sahibi damadı olduğum Selahattin Akbay’a aittir ancak ortak hak sahibiyiz. 553 metrekarelik arsamızla birlikte toplam 3 parsellik bir dönüm park alanına çevrilmiş. 2011’de belediye tarafından mahallede tadilat yapıldı ve imar konusunda bize bilgi verilmedi. 2017’de tapu müdürlüğünde tesadüfen arsamızın park alanına alındığını öğrendik.

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"ETRAFIMIZ HEP EVLE ÇEVRİLİ"

İçinde ev olduğu halde arsamız park alanı olarak ilan edildi. 70 yıllık bir ev ve içinde aile yaşıyor. Biz belediye ile irtibata geçtik ancak bir sonuç elde edemedik. Bunun üzerine olayı mahkemeye taşıdık. 2017’den bu yana sonuca varamadık. Biz belediyeye başvurduğumuzda bölgenin dere yatağı ve heyelan bölgesi olduğunu söylendi ancak bizim arsamızın her tarafı evlerle çevrili. Park alanı ilan edilen arsamızın hemen karşısında bulunan ev de bize ait. 2017’de dere yatağı diye söylenen yerde arsamızın solunda yeni bina yapıldı" dedi.

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"BELEDİYEYLE BAŞ EDEMEDİK"

Hamit Saygın, 2017’de dava sürecini başlattıklarını belirterek, "Mahkeme 1,5 yıl sürdü ve davayı kazandık. Derince Belediyesi kararı istinafa taşıdı. 15-20 gün içinde istinaf kazandığımız davayı aleyhimize çevirdi. Bunun üzerine biz de kararı Ankara’ya Danıştay’a yolladık. 1,5 yıl süren süreç sonrasında geçen ay davayı kaybettiğimizi öğrendik. Kısacası söylemek gerekirse biz Derince Belediyesi ile baş edemedik, gücümüz yetmedi. Biz de sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya karar verdik. ’Derince hudutları içinde, dağın başında, eteğinde nerede olursa olsun bize arsamızın karşılığında yer versin, biz de buradan vazgeçelim’ dedik ancak vermediler. Arsamız karşılığında para vereceklerini söylediler. Parayı da 6-7 ay sonra taksitle vereceklerini söylediler. 2019’da 350 bin TL vereceklerini söylediler ancak komik bir rakam olduğu için kabul etmedik" şeklinde konuştu.

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"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Çözüm yolu bulunmasını isteyen Saygın, "Her tarafımızda ev var. Bizim arsamızı park alanına çevirdilerse bu evlerin hepsinin aynı durumda olması gerekiyordu. Hemen arsamızın yanında 2028-2019 yılında yeni evler yapıldı. O zaman onlara neden izin verildi? Ben bugün tekrardan belediyeye ile görüştüm, bu seferde 3-4 yıla kadar para veremeyeceklerini söylediler yeni gelen belediye çalışanları sebebiyle. Bizim planımız arsamızda bina yapmaktı. Bu süreç sebebiyle evimizi yapamadık. O süreçte 3-4 daire yapsaydık 1 milyon TL’ye mal ederdik, şimdi nereden baksanız 10 milyon TL’ye bile mal edemeyiz. Mağdur olduk, hakkımızı istiyoruz. Ya bu alan tamamen kamulaştırılıp paramız verilsin, ya başka yerden bize yer tesis edilsin, ya da arsamızı bize geri versinler. Yan arsa sahibi de aynı bizim gibi mağdur" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Derince arsa belediye imar
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