SON DAKİKA: Galatasaray 39. Başkanını seçti! Sarı-Kırmızılılar'da Dursun Özbek, Süheyl Batum'u büyük bir farkla mağlup ederek yeniden başkan seçildi

Galatasaray’ın Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı gerçekleşirken, sarı-kırmızılıların yeni başkanı belli oldu.

Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum’un yarıştığı seçim Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN SEÇİLDİ

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandığın tümünde mevcut Başkan Dursun Özbek daha fazla oya sahip olurken, 6 sandık kala yeniden başkan seçmesi kesinleşti ve Sarı-Kırmızılılar'ın 39. Başkanı oldu.

İLK AÇIKLAMA

Seçimi kazanmasının ardından konuşan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." dedi.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

YEDEK: Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SANDIK SANDIK SONUÇLAR

Açılan sandık: 14/20

Dursun Özbek: 2173

Süheyl Batum: 672

🗳️1'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 157 oy

🟡Süheyl Batum: 36 oy

🗳️2'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 173 oy

🟡Süheyl Batum: 32 oy

🗳️3'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 161 oy

🟡Süheyl Batum: 70 oy

🗳️4'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 162 oy

🟡Süheyl Batum: 61 oy

🗳️5'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 147 oy

🟡Süheyl Batum: 61 oy

🗳️6'ncı sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 151 oy

🟡Süheyl Batum: 63 oy

🗳️7'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 164 oy

🟡Süheyl Batum: 45 oy

🗳️8'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 166 oy

🟡Süheyl Batum: 42 oy

🗳️9'ncu sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 167 oy

🟡Süheyl Batum: 42 oy

🗳️10'ncu sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 145 oy

🟡Süheyl Batum: 45 oy

🗳️11'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 158 oy

🟡Süheyl Batum: 53 oy

🗳️12'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 124 oy

🟡Süheyl Batum: 35 oy

🗳️13'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 141 oy

🟡Süheyl Batum: 36 oy

🗳️14'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 155 oy

🟡Süheyl Batum: 49 oy





