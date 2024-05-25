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  4. SON DAKİKA: Galatasaray 39. Başkanını seçti! Sarı-Kırmızılılar'da Dursun Özbek, Süheyl Batum'u büyük bir farkla mağlup ederek yeniden başkan seçildi

SON DAKİKA: Galatasaray 39. Başkanını seçti! Sarı-Kırmızılılar'da Dursun Özbek, Süheyl Batum'u büyük bir farkla mağlup ederek yeniden başkan seçildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.05.2024 18:30
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Son dakika... Sarı-Kırmızılılar'ın yeni başkanı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda belli oldu. Mevcut başkan Dursun Özbek ile aday Süheyl Batum’un yarıştığı seçimde Özbek, oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray 39. Başkanını seçti! Sarı-Kırmızılılar'da Dursun Özbek, Süheyl Batum'u büyük bir farkla mağlup ederek yeniden başkan seçildi

Galatasaray’ın Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı gerçekleşirken, sarı-kırmızılıların yeni başkanı belli oldu.

Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum’un yarıştığı seçim Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN SEÇİLDİ

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Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandığın tümünde mevcut Başkan Dursun Özbek daha fazla oya sahip olurken, 6 sandık kala yeniden başkan seçmesi kesinleşti ve Sarı-Kırmızılılar'ın 39. Başkanı oldu.

İLK AÇIKLAMA

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Seçimi kazanmasının ardından konuşan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." dedi.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

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ASİL: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

YEDEK: Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SANDIK SANDIK SONUÇLAR

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Açılan sandık: 14/20
Dursun Özbek: 2173
Süheyl Batum: 672

🗳️1'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 157 oy
🟡Süheyl Batum: 36 oy

🗳️2'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 173 oy
🟡Süheyl Batum: 32 oy

🗳️3'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 161 oy
🟡Süheyl Batum: 70 oy

🗳️4'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 162 oy
🟡Süheyl Batum: 61 oy

🗳️5'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 147 oy
🟡Süheyl Batum: 61 oy

🗳️6'ncı sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 151 oy
🟡Süheyl Batum: 63 oy

🗳️7'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 164 oy
🟡Süheyl Batum: 45 oy

🗳️8'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 166 oy
🟡Süheyl Batum: 42 oy

🗳️9'ncu sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 167 oy
🟡Süheyl Batum: 42 oy

🗳️10'ncu sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 145 oy
🟡Süheyl Batum: 45 oy

🗳️11'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 158 oy
🟡Süheyl Batum: 53 oy

🗳️12'nci sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 124 oy
🟡Süheyl Batum: 35 oy

🗳️13'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 141 oy
🟡Süheyl Batum: 36 oy

🗳️14'ncü sandık sonuçları;

🔴Dursun Özbek: 155 oy
🟡Süheyl Batum: 49 oy

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