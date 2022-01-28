MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca'dan Gülşen çıkışı: Bu ülkeye göre hareket etmeli

Işın Karaca'dan Gülşen çıkışı: Bu ülkeye göre hareket etmeli

28.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Uludağ'a tatile gitti. Son dönemde Gülşen'in sahnede tercih ettiği kıyafetlerle ilgili konuşan Işın Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" dedi.

Işın Karaca'dan Gülşen çıkışı: Bu ülkeye göre hareket etmeli

Kızı Mia ile Uludağ'a tatile giden ünlü şarkıcı Işın Karaca, kameralara yansıdı. Muhabirler ile sohbet eden Karaca, "Karne sevinci ile hayatımızı donarak geçirdiğimiz 3 gün oldu." dedi.

Açıklamasına devam eden Karaca, "Çocuklar için ilk dönem çok zordu. Üşüyorum ama Mia dağların prensesi kayağı çok seviyor. Bunun dışında albüm çıkacak. Sürekli koşturmacadayız." dedi.

wsaedsxedsxdscx

Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izleyip...Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun sürüklendiği anları izleyip...
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Milyoner'e damga vurmuştu! Rekor kırdı Milyoner'e damga vurmuştu! Rekor kırdı
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ının eşi Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri çıktı

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ının eşi Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray taraftarı sevinçten çılgına döndü! 600 milyon euroluk hamle...

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri: Hakikatle yüzleşerek çöktü

Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri: Hakikatle yüzleşerek çöktü

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.