Işın Karaca'dan Gülşen çıkışı: Bu ülkeye göre hareket etmeli

Kızı Mia ile Uludağ'a tatile giden ünlü şarkıcı Işın Karaca, kameralara yansıdı. Muhabirler ile sohbet eden Karaca, "Karne sevinci ile hayatımızı donarak geçirdiğimiz 3 gün oldu." dedi.

Açıklamasına devam eden Karaca, "Çocuklar için ilk dönem çok zordu. Üşüyorum ama Mia dağların prensesi kayağı çok seviyor. Bunun dışında albüm çıkacak. Sürekli koşturmacadayız." dedi.

Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar."



