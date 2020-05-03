MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca'dan Hadise isyanı: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız

Işın Karaca'dan Hadise isyanı: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Hadise'nin Türkiye ve Kıbrıs'taki 20'den fazla konseri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası gündem olması şarkıcı Işın Karaca'yı rahatsız etti. Karaca, "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız?" diyerek konunun çok konuşulmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Işın Karaca'dan Hadise isyanı: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan ve salgın döneminde karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise'nin tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs'ta vereceği 20'den fazla konseri iptal edildi. 1 milyon TL'den fazla kaybı oldupu söylenen Hadise'nin gündeme gelmesine ise meslektaşı Işın Karaca'dan yorum geldi.

"PES VALLAHİ PES"

Konunun sosyal medyada gündemi işgal etmesi üzerine Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes" açıklamasını yaptı.

İŞLER KARDEŞİNE KALDI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Uluşta'ki evine özel aracıyla giriş yaparken görüntülenen Hadise, soruları gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?Yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise, Işın Karaca,

En Çok Okunan Haberler

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Gülben Ergen son durumu hakkında açıklama yaptı

Gülben Ergen son durumu hakkında açıklama yaptı

'Güvercin' kavgası korkunç bitti!

'Güvercin' kavgası korkunç bitti!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Thorne mini bikinisini giyip bahçeye indi

Bikinisini giyip bahçeye indi! Pozları olay oldu

Doğa Rutkay'dan Kerimcan Kamal'a: Seni seviyorum

'Ve kalbimi şişirip şişirip...'

Flaş iddia! Şeyma Subaşı yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Yasak dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic evleniyor mu? Emina Jahovic konuştu

Evleniyorlar mı? Emina açıkladı

Kaya Çilingiroğlu kurallara uymadı! 'Senin masken seni koruyor mu?'

Şoke eden savunma! 'Senin masken seni koruyor mu?'

Ayşe Özyılmazel'i çileden çıkaran yazı! 'Ali Taran jüri yapıldı, Ayşe ahlaksız kadın ilan edildi'

Çileden çıktı, isyan etti! 'Kadın yollu erkek paşa mı?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.