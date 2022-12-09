MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca'dan soyadı hamlesi! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Işın Karaca'dan soyadı hamlesi! Haberi sosyal medyadan duyurdu

09.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işın Karaca'nın, 2013'te boşandığı Sedat Doğan ile davası sonuçlandı. Karaca, artık kızı Mia'nın kendi soyadını taşıyacağını açıkladı.

Işın Karaca'dan soyadı hamlesi! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Daha önce iki kere evlenip boşanan şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

"YEMİN ETMİŞTİM"

Davanın sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, "Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soyisim davamız nihai sona geldi.

Ekran görüntüsü 2022-12-09 115553

ANNESİNİN SOYADINI ALDI

Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahan Gökbahar hakkındaki o yorum sosyal medyayı ikiye böldü! Şahan Gökbahar hakkındaki o yorum sosyal medyayı ikiye böldü!
Dalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptıDalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptı
Tartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çektiTartışma yaratan 'Başörtülü doktor' sahnesi! O sözler tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca sosyal medya bin dolar bitcoin tl ünlü şarkıcı bitcoin ne kadar oldu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti

9 odalı havuzlu ev dert oldu! Kira şoke etti

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.