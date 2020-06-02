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Işın Karaca ifşa etti! Çıldırtan yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia ile birlikte kendisini Urla'da karantinaya alan Işın Karaca, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti. Karaca, "Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

Işın Karaca ifşa etti! Çıldırtan yorum

Şarkıcı Işın Karaca, son dönemlerde tüm dünyayı altüst eden koronavirüs salgınına karşı gerekli kurallara uyarak, bu süreçte kızı Mia ve müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Urla'daki evinde izole oluyor.

Gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram'dan paylaşan Karaca, bu kez kendisine gelen taciz mesajını ifşa etti.

"İNSANLIK KALMAMIŞ YÜREĞİNİZDE"

Şarkıcı, "Bu nedir yahu! Her eline iletişim aracı alan ya hakaret ediyor ya taciz... Siz kimsiniz? Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde" diyerek tepki gösterdi.

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