Işın Karaca, kendisine yapılan çirkin yoruma kayıtsız kalamadı!

Işın Karaca, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Asimetrik kesim elbisesiyle çektiği iki videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcının son halini gören hayranları çok şaşırdı.

Ünlü şarkıcının son hali bazı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yorum Karaca'yı sinirlendirdi. "File dönmüşsün" şeklinde çirkin bir yorumda bulunan takipçisine kayıtsız kalamayan Karaca, verdiği cevapla olay oldu.

“KALBİNİ YIKATTIRMANI TAVSİYE EDİYORUM”

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündem olan Işın Karaca, takipçisine "Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" şeklinde karşılık verdi.





