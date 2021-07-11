MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Işın Karaca, kendisine yapılan çirkin yoruma kayıtsız kalamadı!

Işın Karaca, kendisine yapılan çirkin yoruma kayıtsız kalamadı!

11.07.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan Işın Karaca, peş peşe yeni çektiği videoları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının son hali bazı takipçilerini şaşkına çevirirken yapılan yorumlardan biri şarkıcıyı çok sinirlendirdi.

Işın Karaca, kendisine yapılan çirkin yoruma kayıtsız kalamadı!

Işın Karaca, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Asimetrik kesim elbisesiyle çektiği iki videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcının son halini gören hayranları çok şaşırdı.

Ünlü şarkıcının son hali bazı takipçilerini şaşkına çevirirken kısa sürede gündem olan paylaşıma gelen bir yorum Karaca'yı sinirlendirdi. "File dönmüşsün" şeklinde çirkin bir yorumda bulunan takipçisine kayıtsız kalamayan Karaca, verdiği cevapla olay oldu.

“KALBİNİ YIKATTIRMANI TAVSİYE EDİYORUM”

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündem olan Işın Karaca, takipçisine "Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" şeklinde karşılık verdi.

ışın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Sabancı'nın özel mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'a hapis şoku!Hakan Sabancı'nın özel mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'a hapis şoku!
PARTNERCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa ettiCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay olduMüge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Şoför bulamayan belediye başkanı direksiyon başına geçti

Şoför bulamayan belediye başkanı direksiyon başına geçti

Havalimanında unutulan eşyaları almak için akın ettiler

Havalimanında unutulan eşyaları almak için akın ettiler

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor; İBB SMS ile uyardı

İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor; İBB SMS ile uyardı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.