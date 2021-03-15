Işın Karaca kimdir ve kaç yaşındadır? Işın Karaca evli mi?

"Artık ünlü olmak dünyanın en kolay şeyi, biz, gerçekten bir meziyetimiz olduğu için ünlü olduk" sözleri ile gündeme damgasını vuran Işın Karaca, teknolojinin geldiği son noktadan oldukça tedirgin olduğundan bahsetti.

IŞIN KARACA KİMDİR?

7 Mart 1973 tarihinde Londra'da doğan Işın Karaca aslen Kıbrıs Türkü'dür. Asıl adı Işın Funda Büyükkaraca olan sanatçı, Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu Ali Büyükkaraca'nın en büyük çocukları olarak hayata gözlerini açtı.

Öğrencilik yıllarını Londra'da geçiren Işın Karaca, müzik hayatına Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro Bölümünde okurken atıldı. Yine İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim aldı.

Müzik hayatına Panik Atak grubunda başlayan Işın Karaca'nın bu grubu herhangi bir albüm çalışması yapılmadan dağılmıştır. Herkes tarafından düşünülenin aksine Işın Karaca, Sezen Aksu'nun değil Yıldız Tilbe'nin vokalistidir.

Hülya Avşar'ın yardımı ile Sezen Aksu'yla tanışan Işın Karaca, bir süre sonra Sezen Aksu aracılığı ile Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Bu dönemde birçok ünlü isimle beraber çizgi film ve sinema filmi müziklerini yorumlamıştır. 1996 senesinde Arabesk müzik tarzı ile müzik alemine giriş yapan Işın Karaca, daha sonra Türk Sanat Müziği dalında da eserler vermiş, şu anda pop müzik çalışmaları yapmaktadır.