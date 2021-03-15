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Işın Karaca kimdir ve kaç yaşındadır? Işın Karaca evli mi?

15.03.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Işın Karaca kimdir ve kaç yaşındadır? Işın Karaca evli mi?

Aslen Kıbrıs Türk'ü olan Işın Karaca, Londra'da doğdu ve müzik eğitimine burada başladı. Eski eşi Sedat Doğan'ın Brezilya'da karıştığı hırsızlık olayı sonrasında kalan 1 milyon Türk Lirası değerindeki borcu ödemek için çok zor günler geçiren Karaca, çok büyük iddialarla gündeme geldi. Bir dönem Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapan Işın Karaca; arabesk, Türk Sanat Müziği ve pop müzik dalında birçok eser verdi, büyük başarılara imza attı.

"Artık ünlü olmak dünyanın en kolay şeyi, biz, gerçekten bir meziyetimiz olduğu için ünlü olduk" sözleri ile gündeme damgasını vuran Işın Karaca, teknolojinin geldiği son noktadan oldukça tedirgin olduğundan bahsetti.

IŞIN KARACA KİMDİR?

7 Mart 1973 tarihinde Londra'da doğan Işın Karaca aslen Kıbrıs Türkü'dür. Asıl adı Işın Funda Büyükkaraca olan sanatçı, Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu Ali Büyükkaraca'nın en büyük çocukları olarak hayata gözlerini açtı.

Öğrencilik yıllarını Londra'da geçiren Işın Karaca, müzik hayatına Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro Bölümünde okurken atıldı. Yine İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim aldı.

Müzik hayatına Panik Atak grubunda başlayan Işın Karaca'nın bu grubu herhangi bir albüm çalışması yapılmadan dağılmıştır. Herkes tarafından düşünülenin aksine Işın Karaca, Sezen Aksu'nun değil Yıldız Tilbe'nin vokalistidir.

Hülya Avşar'ın yardımı ile Sezen Aksu'yla tanışan Işın Karaca, bir süre sonra Sezen Aksu aracılığı ile Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmaya başlamıştır. Bu dönemde birçok ünlü isimle beraber çizgi film ve sinema filmi müziklerini yorumlamıştır. 1996 senesinde Arabesk müzik tarzı ile müzik alemine giriş yapan Işın Karaca, daha sonra Türk Sanat Müziği dalında da eserler vermiş, şu anda pop müzik çalışmaları yapmaktadır.

Işın Karaca kimdir ve kaç yaşındadır? Işın Karaca evli mi?

IŞIN KARACA EVLİ Mİ?

Işın Karaca, 19 yaşındayken ilk evliliğini Soner Kıvanç ile yaptı. Bu evliliğinden 1993 yılında Erda Kıvanç isminde bir oğlu oldu.

Soner Kıvanç'tan ayrıldıktan sonra Erdem Yörük ile 12 senelik bit beraberlik yaşadı.

Erdem Yörük ile beraberliğinin bitmesinin ardından Işın Karaca ve stilist, sanat ve klip yönetmeni olan Sedat Doğan, 2009 yılında beraberlik yaşamaya başladı. 2010 yılının kasım ayında biten bu birliktelik, daha sonradan 30 Mayıs 2001 tarihinde tekrar alevlenerek evlilik ile taçlandırıldı. Karaca'nın ikinci çocuğu olan Mia, bu evlilikten doğdu. Işın Karaca ve Sedat Doğan 2013 yılının Kasım ayında boşandı.

Işın Karaca, 28 Aralık 2016 tarihinde Tuğrul Odabaş ile evlendi. Boşandığı eşi Sedat Doğan'ın Brezilya'da karıştığı hırsızlık olaylarından kalan 1 milyon Türk Lirası borcu ödemeye çalışan Işın Karaca, Kasım 2019 tarihinde Tuğrul Odabaş'tan tek celsede boşandı.


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Işın Karaca
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